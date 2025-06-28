Gemlik'te Otoyolda Kaza: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı

Gemlik'te Otoyolda Kaza: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde otoyolda kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Gemlik otoyolda meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Kadir Kurt yönetimindeki 34 KUU 117 plakalı otomobil, Gemlik mevkiinde aynı istikamette ilerleyen İbrahim Yıldırım yönetimindeki 16 AOR 347 plakalı kargo kamyonuna arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Kadir Kurt, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Kurt, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak ağır yaralı halde sağlık ekiplerine teslim edildi. Fatma Kurt, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kargo kamyonun sürücüsü İbrahim Yıldırım, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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