Gemlik'te Otomobilin TIR'a Çarpma Anı Güvenlik Kamerasında

Bursa'nın Gemlik ilçesinde park halindeki TIR ile elektrik panosuna çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA KAMERADA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde park halindeki TIR ile elektrik panosuna çarpan otomobilin sürücüsü Serdal B.'nin (30) ağır yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sol şeritte ilerleyen otomobilin, bir anda savrulup sağ şeride geçerek, park halindeki TIR'a çarpması yer alıyor.

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
