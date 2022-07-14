Gemlik'te minibüs çalan 2 şüpheliden biri Orhangazi'de kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gemlik'te minibüs çalan 2 şüpheliden biri Orhangazi'de kovalamaca sonucu yakalandı

AA - Musa Öztürk - Güncel
 - Güncelleme:
Gemlik'te minibüs çalan 2 şüpheliden biri Orhangazi'de kovalamaca sonucu yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde minibüs çalan iki şüpheliden biri, Orhangazi ilçesinde yakalandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde minibüs çalan iki şüpheliden biri, Orhangazi ilçesinde yakalandı.

Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakasız panelvan minibüsü fark ederek sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Sürücünün kaçması üzerine kovalamaca sonucu Orhangazi Ovası'nda bir çiftlik evinin yakınında durdurulan aracın sürücü koltuğunda bulunan E.B. (17) gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, 16 J 7009 plakalı minibüsün plakalarının söküldükten sonra aracın içine bırakıldığı tespit edildi. Gemlik'ten çalındığı belirlenen araç ise otoparka çekildi.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ve kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

AA / Musa Öztürk - Güncel

Orhangazi Hisarcık Gemlik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title