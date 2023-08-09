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Gemlik'te mazot sızıntısıyla 3 araç kaza yaptı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç kazaya karıştı. Yaralanan bir kişi hastaneye sevk edildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç kazaya karıştı. Yaralanan bir kişi hastaneye sevk edildi.

Kaza, Gemlik'in Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden bir çekiciden yola dökülen mazot sonucu aynı istikamette seyir halindeki 3 otomobil, kayganlaşan yolda duramayarak kaza yaptı. Kazada bir kişi yaralanırken, çekici ise polis ekiplerince tespit edildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tragger Umurbey Bursa Güncel Haberler

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