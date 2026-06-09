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Makilikte çıkan yangın söndürüldü

Makilikte çıkan yangın söndürüldü
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde kırsal Katırlı Mahallesi'ndeki makilik alanda çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki otluk ve çalılık alana yayıldı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki yerleşim alanları ve ormanlık bölgeye sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldıı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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