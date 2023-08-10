Gemlik'te Kaza: Kamyonetle Duvar Arasında Sıkışan Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, hafif ticari aracın çarpmasıyla savrulan kamyonet, kaldırımda bekleyen Ercan Karaaslan'a (47) çarptı. Kamyonetle duvar arasında sıkışan Karaaslan, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Eski Pazar Caddesi'nde meydana geldi. 41 AGJ 789 plakalı hafif ticari aracıyla rampa aşağı inen Yunus K. (45), direksiyon kontrolünü kaybetti. Hafif ticari araç, park halindeki 16 F 7910 plakalı kamyonete çarptı. Bu sırada kaldırımda bekleyen Ercan Karaaslan, çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonetle duvar arasında sıkıştı.

İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin sıkıştığı yerden çıkardığı Karaaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Karaaslan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Yunus K. gözaltına alınırken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.