Gemlik'te Kahvehaneye Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Gemlik'te Kahvehaneye Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kahvehanede oturan Ümit T. (53), kimliği belirsiz bir kişinin düzenlediği silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde kahvehanede oturan Ümit T. (53), kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Ümit T. hastanede tedaviye alınırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Gemlik ilçe sahilinde bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre Ümit T., kahvehanede oturduğu sırada içeriye giren bir kişi, tabancayla ateş açtı. Saldırgan, kahvehanede yaşanan panik ve korkudan yararlanarak olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ümit T., Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ümit T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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