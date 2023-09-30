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Gemlik'te kaçak ürün operasyonu: 2 zanlı gözaltına alındı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi ve 2 zanlı gözaltına alındı. İstanbul'dan Gemlik'e kargoyla gönderilen sahte ilaçların piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine başlatılan çalışmada, 3 bin 190 parça ürüne el konuldu.