Gemlik'te kaçak ürün operasyonu: 2 zanlı gözaltına alındı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi ve 2 zanlı gözaltına alındı. İstanbul'dan Gemlik'e kargoyla gönderilen sahte ilaçların piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine başlatılan çalışmada, 3 bin 190 parça ürüne el konuldu.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, çok sayıda kaçak ürünün ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Gemlik'e kargoyla koli içinde yüklü miktarda yabancı menşeli sahte ilaçların gönderileceği, bunun Bursa merkez ve ilçelerinde piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.
Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gemlik Jandarma Komutanlığı ekipleri, koliyi gönderen F.Y. (40) ile Gemlik'te kargo şubesinden alacak olan H.B'yi takibe aldı.
Operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 190 parça ürüne el koydu.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.