Gemlik'te İki Deprem: İlk 3.9, İkincisi 4.2 Büyüklüğünde

Gemlik'te İki Deprem: İlk 3.9, İkincisi 4.2 Büyüklüğünde
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, ilk deprem saat 11.47'de 3.9 büyüklüğünde gerçekleşti. Ardından 12.57'de 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu. İlk deprem sonrası bazı vatandaşlar panik yaşadı.

1 SAAT SONRA İKİNCİ DEPREM

Bursa'nın Gemlik ilçesi, saat 11.47'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez de 4.2 büyüklüğündeki ikinci bir depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Gemlik ilçesi olarak açıldığı deprem, saat 12.57'de oldu. Yerin 10,14 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Bursa kent merkezi ile Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde bazı kişilerin sarsıntı sırasında panik yaşadığı anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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