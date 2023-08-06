Gemlik'te dalgalar sahil yoluna taştı, vatandaşlar korktu
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle dalgalar sahil yoluna taştı. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde dalgalar sahil yoluna taştı, vatandaşlar korkutan anları kameraya kaydetti.
Kumla'da şiddetli rüzgar nedeniyle dalgalar kıyı şeridine vurdu. Peş peşe vuran dalgaların sahil boyuna taşmasıyla yürüyüş yolu sular altında kaldı. Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan dalgalar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, teknelerin alabora olmasına ramak kaldı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel