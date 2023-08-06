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Gemlik'te dalgalar sahil yoluna taştı, o anlar kameraya yansıdı

Güncel Haberler

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dalgalar sahil yoluna taştı, vatandaşlar korkutan anları kameraya kaydetti. Kumla'da şiddetli rüzgar nedeniyle dalgalar kıyı şeridine vurdu. Peş peşe vuran dalgaların sahil boyuna taşmasıyla yürüyüş yolu sular altında kaldı. Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan dalgalar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, teknelerin alabora olmasına ramak kaldı.

Gemlik'te dalgalar sahil yoluna taştı, o anlar kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde dalgalar sahil yoluna taştı, vatandaşlar korkutan anları kameraya kaydetti.

Kumla'da şiddetli rüzgar nedeniyle dalgalar kıyı şeridine vurdu. Peş peşe vuran dalgaların sahil boyuna taşmasıyla yürüyüş yolu sular altında kaldı. Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan dalgalar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, teknelerin alabora olmasına ramak kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Uğur - Güncel

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