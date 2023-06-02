Gemlik'te bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü. Arkadaş oldukları öne sürülen Cihat Can (46) ve Murat O. (40) arasında tartışma çıktı. Zanlı Murat O. gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü.

Gemlik Hamidiye Mahallesi Han Arkası Sokak'ta meydana gelen olayda, arkadaş oldukları öne sürülen Cihat Can (46) ve Murat O. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Murat O., Cihat Can'ı karnın üst bölgesinden tüfekle vurdu.

Çevredekiler tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Cihat Can, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zanlı Murat O. ise Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aynı sokakta bulunan evinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının olayda kullandığı tüfeğede el koyan ekipler cinayetin sebebini araştırırken, gözaltındaki zanlının sorgusu sürüyor. - BURSA