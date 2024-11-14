Gemlik'te Beton Boru Park Halindeki Otomobile Çarptı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, inşaat alanındaki silindir beton su borusu hafif meyilli alanda kendiliğinden hareketlenerek park halindeki otomobile çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Cihatlı Mahallesi'nde bulunan inşaat alanında meydana geldi. İnşaat alanında, altyapı için kullanılan beton su borusu, hafif meyilli alanda kendiliğinden hareketlenerek, inşaat yakınında bulunan bir sitenin otoparkında park halinde otomobile çarptı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, o anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.