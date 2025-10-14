Gemlik'te Ayakları Bağlı Ölü Yavru Kedi Bulundu

BURSA'nın Gemlik ilçesi sahilinde ayakları bağlı ölü yavru kedi bulundu.

Kumsal Sokak bölgesinde bulunan 1 No'lu sahil sonunda, bölgedeki barınak görevlileri kıyıya vurmuş ölü kedi buldu. Ayakları bağlanarak denize atılan yavru kedinin boğulduğu belirtildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit etmek için bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.