Gemlik'te Ayakları Bağlı Ölü Yavru Kedi Bulundu

Gemlik'te Ayakları Bağlı Ölü Yavru Kedi Bulundu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahil kenarında ayakları bağlı bir ölü yavru kedi bulundu. Kedi, boğulmadan önce ayakları bağlanarak denize atılmış. Emniyet ekipleri, olayla ilgili kamera kayıtlarını inceliyor.

BURSA'nın Gemlik ilçesi sahilinde ayakları bağlı ölü yavru kedi bulundu.

Kumsal Sokak bölgesinde bulunan 1 No'lu sahil sonunda, bölgedeki barınak görevlileri kıyıya vurmuş ölü kedi buldu. Ayakları bağlanarak denize atılan yavru kedinin boğulduğu belirtildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit etmek için bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

