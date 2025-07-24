Gemlik'te Aday Sürücülerle Dolu Yolda Ters Yönde İlerleyen Araç Şaşkınlık Yarattı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir sürücünün, aday sürücülerin eğitim yaptığı yolda ters yönde ilerleyerek trafikte tehlike oluşturduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay sonrası polis, sürücünün kimliğini araştırıyor.
BURSA'nın Gemlik ilçesinde, bir sürücünün, aday sürücülerin eğitim sürüşü yaptığı yolda otomobiliyle ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye soktuğu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Olay, saat 13.30 sıralarında Armutlu-Gemlik yolu üzerinde, Cumhuriyet Mahallesi ile Eşref Dinçer Mahallesi arasında meydana geldi. Sürücü adaylarının eğitim yaptığı güzergahta ters şeritten ilerleyen otomobil, diğer araçlar için tehlike oluşturdu. Uyarılara aldırış etmeden yoluna devam eden sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yapılan ihbar sonrası polis, trafiği tehlikeye sokan şüphelinin kimliğini araştırıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel