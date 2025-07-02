Gemlik'te 4,3 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Durum Yok

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde olumsuz bir durumun tespit edilmediği bildirildi. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 13.57'de meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durumun tespit edilmediği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin, 12,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, depremle ilgili herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediği kaydedildi.

Gemlik'te dün saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde, saat 12.57'de de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
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