Gemlik Limanında Yan Yatan Gemi Kurtarıldı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde limanda yükleme yaparken yan yatan gemi, görevliler tarafından kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, geminin tehlikeli bir biçimde yan yattığı belirtildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, limanda yükleme yaparken yan yatan gemi görevlilerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Queen Star" isimli geminin yan yattığı bilgisi verilerek, "Gemlik'te liman yüklemesi sırasında tehlikeli bir biçimde yan yatan gemi, kurtarma uzmanlarımız ve KURTARMA-2 römorkörümüz tarafından kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.