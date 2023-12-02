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Gemlik Limanında Yan Yatan Gemi Kurtarıldı

2 Aralık 2023 19:52 Son Güncelleme: 19:54 Abone Ol

Bursa'nın Gemlik ilçesinde limanda yükleme yaparken yan yatan gemi, görevliler tarafından kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, geminin tehlikeli bir biçimde yan yattığı belirtildi.