Gemlik kıyılarında zehirli denizanaları görüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gemlik kıyılarında zehirli denizanaları görüldü

İhlas Haber Ajansı - Hurşit Topal - Güncel
 - Güncelleme:

Gemlik kıyılarında zehirli denizanaları görüldü Bursa'nın Gemlik kıyılarında görülen zehirli denizanaları vatandaşları tedirgin etti.

Gemlik kıyılarında zehirli denizanaları görüldü

BURSA - Bursa'nın Gemlik kıyılarında görülen zehirli denizanaları vatandaşları tedirgin etti. Uzmanlar ise, bu denizanalarına kesinlikle dokunulmaması konusunda uyardı.

Geçen hafta Tekirdağ kıyılarında görülen zehirli olarak bilinen pusula denizanaları (chrysaora hysoscella) Bursa'nın Gemlik sahillerine de vurdu. Doğal yaşam alanları Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli pusula denizanaları, artan hava sıcaklıkları ile birlikte denizlerin ısınması ve kirliliğe bağlı olarak Marmara'da da görülmeye başladı. Kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabilen, 1.5 metreyi bulan kollara sahip denizanaları vatandaşlarda endişe uyandırdı.

Uzmanlar, pusula denizanasının ne ölüsüne ne de dirisine dokunulmaması gerektiğini belirterek, temas edilmesi halinde amonyak ya da sirke ile yıkanarak sağlık kuruluşlarına haber verilmesi gerektiğini vurguladı.

Sahilde denize giremeyen vatandaşlar sahilde satranç oynarken, "Burada sadece deniz anaları değil, bir çok pislik yer almaktadır. Marmara'da bütünüyle biyolojik arıtma bütün fabrikalara zorunlu olarak getirilmediği sürece, eski akvaryum görüntüsü her geçen gün kaybolacaktır. Bütün vatandaşlar ve siyasilerimizle eylem planımızla denizlerimizi kurtarabiliriz. Dapa önce deniz atları, deniz yıldızlarını görürdük. Ancak bunlar yavaş yavaş yok olurken, görmediğimiz bilmediğimiz hayvanlar ortaya çıktı" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - Güncel

Tekirdağ Marmara Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title