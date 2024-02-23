Gemlik ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 15.14'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Gemlik ilçesi olarak belirlendi ve 10,86 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.14'te merkez üssü Gemlik ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 10,86 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.