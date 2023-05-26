Gemlik Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Gemlik Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında yaptığı çalışmalarla vatandaşların sorunlarını çözerken, yol yapım, tamirat ve yama gibi aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin Hisartepe Mahallesi'nde bulunan 242 no'lu sokakta sıcak asfalt serim çalışması yaparak, hem Gemlik Adliyesi'ne gidecek olan hem de bölgede oturan vatandaşların ulaşım kalitesini arttırdı.

Gemlik Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında yaptığı çalışmalarla vatandaşların sorunlarını çözerken, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan Gemlik genelinde yol yapım, tamirat ve yama gibi aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin Hisartepe Mahallesi'nde bulunan 242 no'lu sokakta sıcak asfalt serim çalışması yaparak, hem Gemlik Adliyesi'ne gidecek olan hem de bölgede oturan vatandaşların ulaşım kalitesini arttırdı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan Gemlik Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla ilçenin sorunlarını çözmeye devam ettiğini ifade ederken, "Geçmiş yıllarda bu yolda iki araç güçlükle geçebiliyordu. Artık araç trafiğinin rahatlıkla akabileceği şekle getirdik" dedi.

Şu anda Gemlik'in Kurşunlu, Manastır, Hisartepe gibi ilçenin farklı noktalarında yol yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Sertaslan, Gemlik Belediyesi'nin ilçedeki yurttaşların daha konforlu ulaşımı için çalışmalarının süreceğini söyledi. - BURSA