Gemlik Belediyesi, Gençali Mahallesi'ne mahalle konağı kazandıracak. İki kattan oluşacak mahalle konağında; kahvehane, muhtar odası, doktor odası ve vatandaşların yararlanabileceği sosyal alanlar yer alacak.

Gemlik Belediyesi, ilçenin bir diğer mahalle konağını Gençali'de açmayı planlıyor. Proje hakkında konuşan Gemlik Belediye Başkanı M. Uğur Sertaslan, şu bilgileri verdi:

"Gemlik'in şu anda dört farklı noktasında inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Balıkpazarı'ndaki gölgelik, üniversite kampüsünde amfi ve iki adet köy konağımızı hemşerilerimize hizmet vermek üzere inşa ediyoruz. İlçemizde vatandaşlarımızın ulaşım kalitesini artırmak üzere yol yapım çalışmalarımız aralıksız devam ederken üç farklı noktada da çocuklarımızın güvenle oynayabileceği park ve spor sahası yapımı hızla ilerliyor.

Şu anda ihalelerini tamamladığımız Büyükkumla ve Gençali köy konağımızın yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Gençali Mahallemizde köy konağı yapmak için yıktığımız bina, artık vatandaşlarımıza hizmet veremeyecek hale gelmişti. Gemlik Belediyesi olarak buraya inşa ettiğimiz mahalle konağı, iki katlı ve bölge mimarisine uygun olacak şekilde projelendirildi. Bu bölgede yaşayan hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."