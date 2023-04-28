Gemlik Belediyesi elektrikli araçlarla denetim gerçekleştiriyor

Gemlik Belediyesi, araç filosuna kattığı iki adet elektrikli araçla, ilçenin sokak ve caddelerinde denetimler gerçekleştirip, görülen aksaklıkları ilgili birimlere aktararak çözümlerini sağlıyor.

Gemlik Belediyesi, araç filosuna kattığı iki adet elektrikli araçla, ilçenin sokak ve caddelerinde denetimler gerçekleştirip, görülen aksaklıkları ilgili birimlere aktararak çözümlerini sağlıyor.

Gemlik Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurduğu denetim ekipleriyle sorunları çözmeye devam ediyor. Gemlik merkezinin 530 kilometre uzunluğundaki sokaklarının her gün yaklaşık 100 kilometresinde denetim yapan ekipler, özellikle Park Bahçeler, Fen İşleri, Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün faaliyet alanında belirtlenen sıkıntıları tespit ederek, çözüme kavuşmasını sağlıyor.

DENETİM PROGRAMI BELEDİYE TARAFINDAN TASARLANDI

Elektrikli araçların takibi ve şikayetlerin ilgili birimlere aktarılması için kullanılan program, Gemlik Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli tarafından tasarlanarak kullanıma sunuldu. Programda kullanılan arayüz sayesinde araçların takibi yapılırken, sisteme fotoğraflı ve adres bilgili olarak girilen şikayetler, anında ilgili müdürlükte çalışan sorumlu personelin sistemine düşüyor ve ilgili ekiplere yönlendirme yapılıyor. İlgili ekip ise bölgedeki vatandaş şikayetlerinin çözüldüğünü sisteme giriyor ve vatandaşa konu hakkında bilgilendirme yapılıyor.

BAŞKAN SERTASLAN: "HEDEFİMİZ VATANDAŞIMIZIN ŞİKAYETİNDEN ÖNCE SORUNU ÇÖZMEK"

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, hayata geçirilen programla, Gemlik Belediyesi sorumluluğundaki bölgelerde belirlenen aksaklıkların, vatandaş belediyeye iletmeden önce belediye ekipleri tarafından tespit edilerek, çözüme kavuşturulmasını amaçladıklarını söyledi. Sertaslan, "Vatandaşlarımız, gerek whatsapp hattından gerekse telefon numaralarımız aracılığıyla bizlere bu zamana kadar şikayetlerini iletiyordu. Bizler de ekiplerimiz aracılığıyla aktarılan şikayetlerin çözümünü gerçekleştiriyorduk. Gemlik Belediyesi olarak ilçemizin sıkıntılarını daha hızlı çözüme kavuşturmak için böyle bir adım attık. Filomuza kattığımız iki adet elektrikli araçla her gün sokaklarımızı denetliyoruz. Bugüne kadar ekiplerimiz tarafından 200 ün üzerinde şikayet ile ilgili birimlere gönderilirken, bunların çoğunu çözümünü kavuşturduk" dedi.