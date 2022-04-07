Gemlik Belediye Meclisi'nde 'TOGG tabelası' sorusuna başkandan iftar sitemi

BURSA'nın Gemlik Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti İlçe Başkanı Şamil Yiğit'in 'İlçenin girişlerinde neden TOGG tabelası olmadığı' yönündeki sorusuna Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, TOGG'un ilçede yapımı devam eden tesisinde düzenlenen iftar programına davet edilmediğini belirterek, "Bakan gelmiş, TOBB Başkanı gelmiş, milletvekili orada, kaymakam orada ama şehrin belediye başkanına davet yok. Beni sahiplenmeyeni ben sahiplenmem" diyerek cevap verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen, Zafer Işık, Osman Mesten ve Emine Yavuz Gözgeç ile AK Parti Gemlik İlçe Başkanlığı yöneticileri ve Gemlik'teki bazı odaların yöneticileri, pazartesi günü TOGG'un ilçede yapımı devam eden tesisinde buluştu. TOGG'un otomobilinin test sürüşünün yapıldığı program sonrası iftar düzenlendi. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise programa davet edilmedi.

Şamil Yiğit, 'Ajitasyon yapıyorsunuz. TOGG'u siz sahiplenmiyorum diyerek, yerli ve milli projeyi sahiplenmiyorsunuz. Bunu burada söylüyorsunuz' diyerek tepki gösterdi. Başkan Sertaslan ise TOGG'u kastederek, "Bu AKP'nin projesi. Beni oraya CHP'li belediye başkanıyım diye çağırmıyorlar. Sizi halka şikayet ediyorum" ifadelerini kullandı.