Marmara'da kızıl denizanaları görülmeye devam ediyor - Haberler

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Marmara'da kızıl denizanaları görülmeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Halil Dağ - Güncel
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Marmara'da kızıl denizanaları görülmeye devam ediyor Marmara Denizinin Tekirdağ kıyılarında kızıl tonlardaki denizanaları görülmeye devam ediyor.

Marmara'da kızıl denizanaları görülmeye devam ediyor

TEKİRDAĞ - Marmara Denizinin Tekirdağ kıyılarında kızıl tonlardaki denizanaları görülmeye devam ediyor. 30 yıldır denizde balıkçılık yapan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz, Anavatanı Akdeniz ve Ege Denizi olan bu tür için "Gemilerin su havuzlarıyla gelebilirler" dedi.

Anavatanı Akdeniz ve Ege Denizi olan kızıl renkli Pusula Denizanası, Marmara Denizinin Tekirdağ kıyılarında görünmeye devam ediyor. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde görüldükten sonra ilçe merkezinde de görünmeye başlayan tür, zehirli olması sebebiyle tehlike oluşturuyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz, "Gemilerle de gelebilirler. Beyazların hiç bir zararını görmedim, bana bir alerji yaptığını görmedim. Sadece ağlarımızı toplarken bir sıkıntısı oluyor. Kırmızı olanlara da dokundum ama bana bir alerji yapmıyor. Ama alerjisi olana dokunduğunu duydum. Karayeller eserse bunlar kıyıdan açığa gider. Lodos eserse bu deniz anaları kıyıya gelir. Pislikler nasıl geliyorsa onlar da muhakkak gelir. Gemilerin su havuzlarıyla gelebilirler, kendileri de gelebilir. Bu denizanaları hızlı yüzemeyen canlılar. On yılda mı artık ne kadar olursa gelebilirler" dedi

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Güncel

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