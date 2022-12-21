GEMİDEKİ YANGINDA YARALANAN MÜRETTEBAT O ANLARI ANLATTI

Sinop açıklarında Panama bayraklı, 'Beata Alfa' isimli kuru yük gemisindeki yangında, dumandan etkilenen ve yaralanan mürettebat, tedavi gördükleri hastanede tercüman eşliğinde yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Tedavileri süren yaralılardan Mısır uyruklu Herraz Emad (39), Yatıyordum, başka odadaydım. Büyük bir patlama sesine kalktım. Odadaki eşyalar üzerime düştü. Karanlık oldu. Güverteye çıktığımda herkes panik ve korku içerisindeydi. Benim gibi fazla yanmayan arkadaşlar toparlandık, diğer yaralılara bakmaya başladık. Birbirimizi toparladık. Gemi üzerinde kaldık. Sahil güvenlikle iletişime geçtik. Kaptanı görmedim. Balıkçı gemileri geldi. Onlara teşekkür ederiz dedi.

"KURTARIN BİZİ' DİYE SESLER GELDİ?

Mısır uyruklu geminin yardımcı kaptanı Elberrawi Ossama (40), 'Duman bizi çok etkiledi. Kaptan inip, bakmaya gitti. Ben inmedim. Kaptan indikten 1 dakika sonra patlama sesi geldi. 'Kurtarın bizi' diye sesler de gelmeye başladı. İndiğimde bir kişi yanıyordu; her tarafı ateşti, kim olduğunu çıkaramadım. Yukarı çıkmasıyla denize atlaması bir anda oldu. Aramızda birbirimize baktığımızda o kişinin kaptan olduğunu anladık diye konuştu.