Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan gemide fenalaşan vatandaşın tahliyesine ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sahil Güvenlik ekipleri, Sakarya'nın Karasu açıklarında 'Şampiyon Trabzon' gemisinde fenalaşan bir vatandaşı hastaneye sevk etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kurtarma çalışmalarını tebrik etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarındaki gemide fenalaşan bir kişinin sahil güvenlik ekiplerince gemiden tahliye edilerek hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından, Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarındaki "Şampiyon Trabzon" adlı RO-RO gemisinde bir vatandaşın tıbbi tahliyesine ilişkin açıklamada bulundu.

Gemide bir kişinin fenalaşarak tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu ihbarının alınması üzerine, bölgeye derhal bir sahil güvenlik botunun sevk edildiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Fenalaşan vatandaşımız, sahil güvenlik botu tarafından sağlık personeli eşliğinde tahliye edilerek, Karasu Limanı'nda bulunan 112 Acil Sağlık ambulansına bilinci açık şekilde teslim edildi. Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun."

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yeni karar
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak

Bu suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yeni karar
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

İnanılmaz maçlar var! İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri