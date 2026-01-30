İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan gemide fenalaşan vatandaşın tahliyesine ilişkin açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarındaki gemide fenalaşan bir kişinin sahil güvenlik ekiplerince gemiden tahliye edilerek hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından, Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarındaki "Şampiyon Trabzon" adlı RO-RO gemisinde bir vatandaşın tıbbi tahliyesine ilişkin açıklamada bulundu.

Gemide bir kişinin fenalaşarak tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu ihbarının alınması üzerine, bölgeye derhal bir sahil güvenlik botunun sevk edildiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Fenalaşan vatandaşımız, sahil güvenlik botu tarafından sağlık personeli eşliğinde tahliye edilerek, Karasu Limanı'nda bulunan 112 Acil Sağlık ambulansına bilinci açık şekilde teslim edildi. Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun."