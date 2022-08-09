Son dakika haberleri! GEMİDE 242 KİLO KOKAİNİN ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYONDA 4 TUTUKLAMA Son dakika haberler: TEKİRDAĞ'da polis tarafından Brezilya'dan gelen gemide 242 kilo kokain ele geçirilmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 13 gemi personelinden 4'ü tutuklandı. TEKİRDAĞ'da polis tarafından Brezilya'dan gelen gemide 242 kilo kokain ele geçirilmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 13 gemi personelinden 4'ü tutuklandı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, bir aydır takip edilen kuru yük gemisi Türkiye karasularına girdikten sonra operasyon gerçekleştirilmişti. Yaklaşık bir aydır takip edilen kuru yük gemisi Tekirdağ'da limana çekilerek gemide geniş çaplı arama sonrasında 242 kilogram kokain ele geçirilmişti. Konuyla ilgili gemi personellerinden oluşan 21 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 13 kişiden 3'ü savcılıktan serbest kalırken, tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarılan 10 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Brezilya Tekirdağ Güncel Haberler Son Dakika

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