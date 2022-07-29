GEMİ ARIZASI NEDENİYLE İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI İSTANBUL Valiliği, Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında bir gemide makine arızası meydana geldiği, gemiye müdahale edilirken İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını duyurdu. İSTANBUL Valiliği, Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında bir gemide makine arızası meydana geldiği, gemiye müdahale edilirken İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını duyurdu. Açıklamada, Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halinde ve 134 metre uzunluğundaki SPARTA isimli kargo gemisinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası meydana gelmiştir. Söz konusu arıza nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce kılavuz kaptan ve kurtarma römorkörleri yönlendirilerek müdahale edilmektedir. İstanbul Boğazında gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır denildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Boğazı İstanbul Güncel Haberler

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