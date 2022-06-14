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Gemerek'te sel suyu köprüyü yuttu

İhlas Haber Ajansı - Erhan Aksoy - Güncel
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Gemerek'te sel suyu köprüyü yuttu Sivas'ın Gemerek ilçesi Hacıyusuf köyü Kasımbeyli mezrasında sel suları köprüyü yuttu.

Gemerek'te sel suyu köprüyü yuttu

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesi Hacıyusuf köyü Kasımbeyli mezrasında sel suları köprüyü yuttu.

Sivas'ta şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor. Sivas'ın Gemerek ilçesi Hacıyusuf köyü Kasımbeyli mezrasında akşam etkili olan sel yollara zarar verdi. Sel suları yol üzerindeki köprüyü yuttu. Sel suları tarım arazilerine büyük oranda zarar verdi. Yaşanan selde yaralanan ve can kaybı olmadı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Erhan Aksoy - Güncel

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