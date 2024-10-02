Gemerek'te İçme Suyu Depolarında Denetim ve Eğitim
Sivas'ın Gemerek ilçesinde sağlık ekipleri, içme suyu depolarında denetim yaparak köy muhtarlarına hijyen ve temizlik hakkında eğitim verdi. Dr. Tayyip Ünal, sağlıklı içme suyu temininin önemine vurgu yaparak, tespit edilen eksikliklerin ilgili makama rapor edildiğini belirtti.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde sağlık ekipleri içme suyu depolarında denetim yaptı.
Gemerek Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Tayyip Ünal ve Çevre Sağlığı teknisyeni Habib Türkoğlu, köylerin içme ve kullanma su depolarında incelemelerde bulunarak, köy muhtarlarına hijyen ve temizlik konusunda hizmet içi eğitim verdi.
Eğitimde, su depolarının düzenli temizliği ve bakımı hakkında bilgi aktarılırken, muhtarların soruları yanıtlandı.
Denetimler sırasında depolarda tespit edilen eksiklikler ilgili makama rapor edildi.
Ünal, sağlıklı içme suyu temininin büyük önem taşıdığını belirterek, "Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı ve temiz suya ulaşmasını sağlamak." dedi.