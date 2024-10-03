Gemerek Devlet Hastanesine Yeni Kadın Hastalıkları Uzmanı Atandı
Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dr. Tuğba Demir, Gemerek Devlet Hastanesi'nde göreve başladı. Uzmanlık eğitimini tamamlayan Demir, daha önce Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde 4,5 yıl çalıştı.
Gemerek Devlet Hastanesine atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dr. Tuğba Demir görevine başladı.
2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Demir, meslek hayatına Malatya'nın Darende ilçesinde acil servis pratisyen hekimi olarak başladı.
Daha sonra Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'nde 4,5 yıl görev yapan Demir, uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra Gemerek Devlet Hastanesi'nde göreve başladı.