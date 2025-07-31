Gemerek Çepni Beldesi'nde Kaldırım Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

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Çepni Beldesi'nde yürütülen kaldırım yenileme çalışmaları, vatandaşların güvenliğini artırmak ve yaşam konforunu yükseltmek amacıyla sürdürülüyor. Yıpranmış kaldırımların yerine yenilerinin yapıldığı proje, belde genelinde daha düzenli ve temiz bir görüntü oluşturmayı hedefliyor.

Gemerek ilçesine bağlı Çepni Beldesi'nde, kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşların güvenliğini ve yaşam konforunu artırmak amacıyla başlatılan, kaldırım yenileme ve düzenleme çalışmaları sürüyor.

Belde genelinde yıpranmış ve kullanım ömrünü tamamlamış kaldırımlar, belediye ekiplerince sökülerek yerlerine yeni kaldırımlar yapılıyor.

Belediye yetkilileri, yürütülen projelerle hem yayaların güvenliğini sağlamayı hem de belde genelinde daha düzenli ve temiz bir görüntü oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Çepni halkı da yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını dile getirerek belediyeye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel
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