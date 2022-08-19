'Geliyorum' diyen cinayetin belgesi mahkemede

ADANA'da eski eşi Şükriye Gür'ü (32) 12 bıçak darbesiyle öldüren imalat ve bakım personeli Ümit Sevinç (41), hakim karşısına çıktı. Duruşmada tanık olarak ifade veren Sevinç ve Gür'ün kızları A.S. (15), babasının annesine kıskançlık nedeniyle sürekli şiddet uyguladığını öne sürdü. Sevinç'in cinayetten 4 ay önce eşi ve çocuklarının bulunduğu evin kapısına dayandığı anlara ait kamera görüntüsü de delil olarak mahkemeye sunuldu.

Olay, 6 Nisan'da Yüreğir ilçesi PTT Mahallesi'nde meydana geldi. Şükriye Gür bir rahatsızlığı nedeniyle hastaneye eski eşi Ümit Sevinç ile birlikte gitti. İkili, hastaneden çıkınca Gür'ün yaşadığı eve geçti ve burada tartışma çıktı. Ümit Sevinç, mutfaktan aldığı bıçakla Gür'ü defalarca bıçakladıktan sonra kendi boğazını keserek intihara kalkıştı. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Şükriye Gür'ün öldüğünü belirledi. Yaralanan Ümit Sevinç ise hastaneye kaldırıldı. Sevinç, tedavisinin ardından tutuklandı.

Gür ailesinin avukatı Sinan Tumlukolçu ise sanığın tahrik ya da iyi hal indirimi almaması gerektiğini vurgulayarak, cinayetin canavarca hisle ve planlı işlendiğini söyledi.