Gelişmekte Olan Ülkelere ABD'nin Gümrük Vergileriyle Mücadele Çağrısı

Düşüncü kuruluşu South Centre'ın genel direktörü Carlos Correa, hiçbir ülkenin tek başına uluslararası ticaret sistemini devre dışı bırakmaması gerektiğini vurgulayarak, gelişmekte olan ülkelere "tek bir ülkenin yarattığı" zorluklarla mücadele için işbirliğini güçlendirme çağrısı yaptı.

CENEVRE, 15 Mayıs (Xinhua) -- Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan düşüncü kuruluşu South Centre'ın genel direktörü Caros Correa, ABD'nin gümrük vergilerini, ticaretin ötesinde imtiyazlar kazanmak için stratejik bir araç olarak kullandığı uyarısında bulundu. Correa, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği söyleşide, güçlü ve eşgüdümlü bir yanıt verilmedikçe bu tür tek taraflı önlemlerin, gelişmekte olan ülkelere yönelik yaygın olumsuz etkilerinin olabileceğini söyledi.

South Centre, Güney ülkelerinin farklılıklarına saygı göstererek bu ülkelerin müşterek çıkarlarını ilerletmeye adanmış, Küresel Güney'in hükümetler arası düşünce kuruluşu olarak hizmet veriyor.

ABD'nin uyguladığı tek taraflı gümrük vergilerini eleştiren Correa, bu vergilerin gelişmekte olan ülkelere, özellikle de en az gelişmiş ülkelere ciddi zarar verdiğini söyledi. Correa, "Bu etkiler, iş kayıpları ve hatta bazı sektör ya da çiftliklerin kapanması gibi son derece önemli boyutta olabilir. Borçların artması açısından da durumun sürmesi halinde faiz oranları yükselebilir" dedi.

ABD'nin, ticaret açığının diğer ülkelerinin adil olmayan uygulamalarından kaynaklandığı yönündeki söylemini de reddeden Correa, ABD ekonomisinin kendi içindeki köklü yapısal sorunların bu açıkta oynadığı role dikkat çekti. ABD'nin, maden kaynaklarına tercihli erişim gibi kendine özgü kazançları güvence altına almada bir kaldıraç olarak gümrük vergilerini kullandığını belirten Correa, bunun gelişmekte olan ülkelerin büyük çoğunluğunun çıkarlarına zarar verdiğini ifade etti.

Correa, hiçbir ülkenin tek başına uluslararası ticaret sistemini devre dışı bırakmaması gerektiğini vurgulayarak, gelişmekte olan ülkelere "tek bir ülkenin yarattığı" zorluklarla mücadele için işbirliğini güçlendirme çağrısı yaptı.

Correa, Küresel Güney'in ancak diyalog ve toplu eylemle müşterek çıkarlarını koruyup dengeli bir küresel ekonomiye katkıda bulunabileceğini vurguladı. Correa, "Gelişmekte olan ülkelere tavsiyemiz değişmedi: diyalogdan kaçınmayın, ama kendi çıkarlarınızı savunun ve tek bir büyük ekonomiye değil, sistem içindeki tüm ülkelerin ekonomilerine hizmet edecek kuralların sağlanmasında etkin olan çok taraflı sistemi koruyun" dedi.

Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) devam eden önemine dikkat çeken Correa, DTÖ'nün koordinasyon ve sorunların çözümü açısından en kapsamlı platform olduğunu belirtti. Correa, gelişmekte olan ülkelere şeffaflık ve kapsayıcılığı artırmak için DTÖ reformlarına aktif şekilde katılarak örgütün meşruiyet ve etkinliğini güçlendirme çağrısı yaptı.

Çin'in, Güney-Güney işbirliğinin ilerletilmesindeki aktif rolünden de övgüyle bahseden Correa, "Çin, Güney-Güney işbirliğini teşvik konusunda büyük çaba gösteriyor. Bu, gelişmekte olan ülkeler arasında ticaretin artırılmasına yönelik büyük bir fırsat sunuyor" dedi.