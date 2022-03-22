Geliriyle köylere kütüphane kurmak için 80 bin çiçek dikildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğünce sosyal sorumluk çalışmaları kapsamında geliriyle köylere kütüphane oluşturmak için 80 bin mevsimlik çiçek ekimi yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversite olarak sosyal sorumluluk ve çevre projelerine önem verdiklerini söyledi.

OMÜ Ziraat Fakültesine ait seralara öğrencilerle çiçek tohumu ve fide ekimi gerçekleştirdiklerini anlatan Ünal, "Seralara 80 bin çiçek tohumu ve fide ekimi gerçekleştirdik. Burada yetişen mevsimlik çiçekleri satarak gelir elde edeceğiz. Kazanılan parayla belirlenen köylerde kütüphane yaptırmak istiyoruz. İnşallah öğrenci arkadaşlarımla köylere ihtiyaç duyulan hizmetleri yapmak için beraber gideceğiz. Projeyle çiçekler kitaba dönüşsün istiyoruz." dedi.

Kırsal alanlarda diş taraması, göz kontrolü ve tiyatro gibi etkinlikler de gerçekleştirmek istediklerini dile getiren Ünal, ihtiyaç duyan insanların yanında olmanın eğitimin de bir parçasını oluşturduğunu kaydetti.