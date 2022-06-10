Gelire Endeksli Senet İhracı nedir? Bakanlık açıkladı - Haberler

Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın son açıklamasında Gelir Endeksli Senet İhracı enstrümanından bahsedildi. Başta Twitter olmak üzere bakanlığın sosyal medya hesaplarında tartışma konusu olan bu enstrüman, yakın gelecekte atılması beklenen ekonomik adımlardan biri olarak ilan edildi. Peki merak uyandıran Gelir Endeksli Senet İhracı nedir? Gelen açıklamayı sizlere aktardık.

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Gelire Endeksli Senet İhracı nedir?

Dolar/TL kurunun bugün 17TL'yi aşmasıyla gözlerin çevrildiği ilk yerlerden biri Hazine ve Maliye Bakanlığı'ydı. Daha önce farklı enstrümanlar duyuran bakanlığın yeni açıklaması, Gelire Endeksli Senet İhracı olarak adlandırılan yeni bir stratejiyi açıklıyor.

Bugün (09.06.2022) Bakanlığı= resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan atılacak adımlar kapsamında;

Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.

Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES'ler, ülkemiz genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecektir.

Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri Bakanlığımız sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

ihraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır.

Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanhğımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

Twitter, doğası gereği nabzı yüksek bir platformdur ve devlet bünyesinden gelen küçük açıklamalar bile bazen büyük yankılar uyandırır. Twitter'da yapılan bu açıklamanın ardından pek çok yorum geldi ve kısa sürede platformun gündemine taşındı. Bu açıklama artık bir trend niteliğinde olduğundan, haberlerin takip edileceği kaynakları iyi seçmekte fayda var.

Kısa süre içerisinde yüzlerce retweet alan paylaşımda bahsedilen enstrüman, 15 Haziran'da devreye girecek. İlerleyen zamanlarda bu strateji ile ilgili daha fazla açıklama görmemiz de muhtemeldir.

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