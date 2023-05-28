Gelinlikle oy kullandılar

SAMSUN'da temmuz ayındaki düğünü öncesi bugün albüm fotoğraf çekimi olan Beyzanur Karabacak (23), Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için geldiği okulda oyunu gelinlikle kullandı.

Samsun'da 16 Temmuz 2023 tarihinde dünyaevine girecek olan Beyzanur Karabacak ve Erhan Karabacak (26) çifti, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için İlkadım ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Ortaokulu'nda farklı sandıklarda oylarını kullandı. Albüm fotoğraf çekimi için gelinlik giyen Beyzanur Karabacak ile birlikte oy kullanmaya gelen damat Erhan Karabacak, 'Vatani görevimiz her şeyden önce geliyor. Önceliğimiz burası olduğu için oyumuzu kullanmaya geldik. Vatana millete hayırlı olsun. Rabbim herkesin işini gücünü rast getirsin" dedi. Beyzanur Karabacak ise çok heyecanlı olduğunu söyledi. (DHA)