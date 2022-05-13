Gelinlik yerine forma giyen kızlar, namağlup şampiyon oldu

AĞRI (DHA) - AĞRI'da 6 yıl önce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kentte kız çocuklarının evlendirilmesinin önüne geçilmesi amacıyla, 'Kızlarımız erken yaşta gelinlik yerine forma giysin' sloganıyla kurulan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, TFF 3'üncü Lig N Grubu'nda namağlup şampiyon oldu. Futbol takımı, 19- 22 Mayıs tarihleri arasında 2'nci Lig'e yükselme maçlarına çıkacak.

Ağrı Valiliği öncülüğünde, kız çocuklarının evlendirilmesinin önüne geçmek ve bu kapsamda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 2016 yılında kurulan kadın futbol takımı başarısıyla adından söz ettiriyor. Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında kurulan ve yaşları 14 ila 21 arasında değişen sporcular, Ağrı'nın ilk kadın futbol takımı olma özelliğini de taşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3'üncü Lig N Grubu'nda namağlup şampiyon olan takım, bir üst lige yükselme maçlarında 19 Mayıs'ta Rize Yeşilçay Spor ile karşı karşıya gelecek. Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, bu maçı kazanırsa, 22 Mayıs'ta ise Panayır Spor- Bornova Hitap Spor karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak.

Bir diğer oyuncu Melek Tanrıverdi ise, "Ağrı Spor Lisesi'nde okuyorum. 9'uncu sınıftan beri futbol oynuyorum. Futbolu çok seviyorum. Zaten ilk amacım spor lisesini kazanmaktı. Buraya gelince de kadın futbol takımına geldim. Ailem bana destek oldu. Futbolu herkese anlatmak istiyorum. Hiçbir zaman kimse ben yapamam, başaramam diye düşünmesin. İnsan istedi mi her şeyi başarabilir. Şu anda hedeflerimize bir bir ulaşıyoruz. Herkesin bize destek olmasını istiyoruz. Hedeflerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2'nci Lig'e çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.