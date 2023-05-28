Gelinlik ve damatlıkla oy kullanmaya gittiler

Edirne'de dünyaevine girecek çift, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy kullanmaya gelinlik ve damatlıklarıyla geldi. Deniz ve Semih Abbasoğlu çifti, oy kullanmak üzere Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki 50 Yıl İlkokulu'na gitti. Gelin ve damadı görenler, çifti alkışladı ve fotoğraflarını çekti. Oy verme işleminin ardından çift, düğün için okuldan ayrıldı.