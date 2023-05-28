Gelinlik ve damatlıkla oy kullanma

Edirne'de dünyaevine girecek çift, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda oy kullanmak için gelinlik ve damatlığıyla sandığa gitti.

Edirne'de dünyaevine girecek çift, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda oy kullanmak için gelinlik ve damatlığıyla sandığa gitti.

Akşam saatlerinde düzenlenecek düğün töreni öncesi gelinlik ve damatlıkla merkeze bağlı Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki 50. Yıl İlkokulu'na gelen Deniz ve Semih Abbasoğlu çifti, kayıtlı oldukları sandıkta oy kullandı. Gelin ve damadı görenler alkışladı. - EDİRNE