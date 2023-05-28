Gelinlik ve Damatlıkla Oy Kullandılar

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Tuba-Kadir Marangoz çifti oy verme işleminin tamamlanmasına dakikalar kala sandığa gelinlik ve damatlıkla geldi. Damat Kadir Marangoz'un oyunu kullanmasının ardından çift okuldan ayrılırken, gelin Tuba Marangoz'un ise oyunu başka bir okulda kullandığı öğrenildi.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Tuba-Kadir Marangoz çifti oy verme işleminin tamamlanmasına dakikalar kala sandığa gelinlik ve damatlıkla geldi. Damat Kadir Marangoz'un oyunu kullanmasının ardından çift okuldan ayrılırken, gelin Tuba Marangoz'un ise oyunu başka bir okulda kullandığı öğrenildi.

Kocaeli'de Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için saat 08.00'den itibaren vatandaşlar oylarını verecekleri okullara gitti. Derince ilçesinde yaşayan Tuba-Kadir Marangoz çifti ise oy verme işleminin tamamlanmasına dakikalar kala 16.45'te gelinlik ve damatlıkla oy verecekleri Bekir Sıtkı Özer Ortaokulu'na geldi. Okul bahçesine giren çifti, bahçede bulunan diğer seçmenler ve görevliler alkışlarla karşıladı. Damat Kadir Marangoz'un 1036 numaralı sandıkta oyunu kullanmasının ardından çift okuldan ayrıldı. Gelin Tuba Marangoz'un ise henüz ikametini aldırmadığı için kendi oyunu sabah saatlerinde başka bir okulda kullandığı öğrenildi.

Oy verme işleminin ardından konuşan damat Kadir Marangoz 'Vatanımız ve milletimiz için hayırlı olsun. Düğün telaşındayız ama yine de gelip oyumuzu kullandık. Dakikalar kala yetiştik, anca yetişebildik baya bir telaşımız vardı' dedi. Gelin Tuba Marangoz ise 'Telaş içerisindeyiz yine de oyumuzu kullanmak istedik vatanımız için en güzeli olur inşallah' şeklinde konuştu. (DHA)