Gelinlik ve damatlıkla oy kullandılar

ANKARA'da bugün dünyaevine giren Sena A. ve Mustafa Ş., Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2'nci tur oylaması için gelinlik ve damatlıkla oy kullandı. Ayrıca bugün evlenen iki çift, Etimesgut ilçesindeki Şehit Hilmi Özer İlkokulu ile Keçiören ilçesindeki Şehit Enes Demir Ortaokulu'nda gelinlik ve damatlıkla oy kullandı.

ANKARA'da bugün dünyaevine giren Sena A. ve Mustafa Ş., Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2'nci tur oylaması için gelinlik ve damatlıkla oy kullandı.

Altındağ ilçesinde yaşayan ve bugün evlenen Sena A. ile Mustafa Ş., oy kullanmak için gelinlik ve damatlıkla Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi. Alkışlar eşliğinde oyunu kullanan çift, daha sonra düğün salonuna geçti.

Ayrıca bugün evlenen iki çift, Etimesgut ilçesindeki Şehit Hilmi Özer İlkokulu ile Keçiören ilçesindeki Şehit Enes Demir Ortaokulu'nda gelinlik ve damatlıkla oy kullandı. (DHA)