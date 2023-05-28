Gelinlik ve damatlıkla oy kullandılar

ZONGULDAK'ta dünya evine ilk adımlarını atan Çelik Öztürk (27) ve Gizem Yirmibeş (27) çifti nikah günlerine denk gelen 'Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Turu Oylamasında' gelinlik ve damatlıkla oy kullandı. Okul ve çevresindeki vatandaşlar, çifte yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oylamasıyla aynı gün düğünleri olan Çelik Öztürk ve Gizem Yirmibeş kuafördeki işlemlerini bitirdikten sonra vatandaşlık görevi olan oy kullanma işlemini yapmak için Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'na geldi.Gelinlik ve damatlıkla sınıfa çıkan genç çift, okuldakilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çift, 1197 nolu sandıkta oy kullandı. Oy kullandıktan sonra gelinlik ve damatlıkla oy kullanmanın güzel bir anı olduğunu söyleyen Çelik Öztürk, 'Ülkemiz için hayırlı olsun hangisi hayırlı ise o kazansın. İkinci tur bizim düğününüze denk geldi biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Biraz heyecan var hayırlısı olsun herkese çok teşekkür ediyorum.' dedi. (DHA)