'Gelinler Dağı'ndaki tarihi kaya mezarları, depremlerde hasar görmedi

HATAY'da, Roma döneminden bugüne gelen Gelinler Dağı Nekropol Alanı'ndaki kaya mezarları, Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen 4 büyük depreme rağmen hasar almadı.

HATAY'da, Roma döneminden bugüne gelen Gelinler Dağı Nekropol Alanı'ndaki kaya mezarları, Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen 4 büyük depreme rağmen hasar almadı.

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem sonrasında, 3 dakika arayla 2 depremin yaşandığı Hatay, 'hayalet şehir'e döndü. Kentte tarihi yapılar da zarar gördü. Hatay ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, 75 bin metrekarelik alanı kapsayan, tarihi mirası ve coğrafi güzellikleriyle ilgi gören Gelinler Dağı Nekropol Alanı'ndaki Roma dönemine ait kaya mezarları, 4 büyük depreme rağmen hasar almadı.Gelinler Dağı, tarihi Roma dönemine dayanan ve yapılan keşiflerde üzerlerinde çeşitli motifler, steller, koçbaşları bulunan kaya mezarları, dönemin uygarlığı ve gelenekleri hakkında önemli ipuçları taşıyor. Kaya mezarlarının her odasının önünde, ölen kişilere ilişkin bilgiler yer alıyor.