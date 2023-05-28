Gelinle damat oy kullanıp düğüne geçti

Amasya'nın Suluova ilçesinde Esra İşçihan ve Metin Zengin çifti düğünlerinden önce oylarını kullandı. Gelinlik ve damat elbisesiyle Cumhuriyet Ortaokuluna gelen çiçeği burnunda çift, evraklarını görevli memura teslim edip 1002 No'lu sandıkta oylarını kullandılar. Görevlilerin mutluluklar dilediği çift, verdikleri oyun vatana ve millete hayırlı olmasını diledi. - AMASYA