Gelinden damada dans sürprizi! Herkes ağzı açık izledi - Haberler

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Gelinden damada dans sürprizi! Herkes ağzı açık izledi

Sosyal medyadan paylaşılan videoda düğünde eşi için sürpriz bir şekilde dans eden gelin gündem oldu.

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Twitter'da kendine yer bulan görüntülerde gelin ve arkadaşlarının muhteşem hazırladığı koreografi dansı çok konuşuldu. Gelin, profesyonel dansıyla hem davetlileri hem de eşini şaşırttı. Video 1 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

DAMAT PİSTE ÇIKTI

Karısını hayranlıkla izleyen damat çok tatlı bir tebessümde bulunup alkışladı. Gelinin ise profesyonel dansçı olduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Twitter'da paylaşılan videoya kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları dikkat çeken yorumlar yaptı. Yorumlar arasında "Kayınvalide şok olmuştur", "Sülale; ne güzel dans ediyor gelinimiz" ifadeleri yer aldı.

Haberler.com / Miray Kaya - Güncel

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