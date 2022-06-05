Gelincik ve mor çiçek tarlaları görenleri mest ediyor - Haberler

- Gelincik ve mor çiçek tarlaları görenleri büyülüyor

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde gelincik ve mor çiçek tarlaları görenleri büyülüyor. Mor ve kırmızı renkleri adeta kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Oltu'da yağan yağmurlarla birlikte kendiliğinden yetişen gelincikler ve mor çiçekler doğayı süsledi. Oltu ilçesine bağlı Dutlu Mahallesi'nde açan gelincikler doğayı gelin gibi süslerken, mor çiçeklerin görüntüsü görenleri büyülüyor. Yöre sakinleri çocuklarını gelincik tarlalarına stres atmak için getiriyorlar.

Oltu Dutlu köyü sakinlerinden Turan Korkmaz, "Hafta sonu olduğu için çocuklarımla köye gelincik tarlalarına geldik çocuklarım stres atsınlar diye. Yağmurlar sık yağdığı zaman çıkıyor gelincikler geçtiğimiz yıl hiç yoktular bu yıl çok güzel açtılar. Cennet gibi köyümüz var, hem bizler hem çocuklarımız stres attık" dedi.

Yağmur Korkmaz ise "Babam beni ve kardeşimi çiçek tarlalarına getirdi. Gerçekten çok güzeldi. Hem de hafta sonu da benim için güzel bir anı olarak kalacak.