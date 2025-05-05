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Gelin Traktörle Yola Çıktı: Kastamonu'da Renkli Düğün Töreni

Gelin Traktörle Yola Çıktı: Kastamonu'da Renkli Düğün Töreni
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir çift, düğünlerinde geleneksel araç yerine traktör kullanarak dikkat çekti. Çiftin arkadaşları da traktörleriyle konvoya katıldı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gelin direksiyona geçti, gelin arabası traktör oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dünyaevine giren çiftçi çift, gelin arabası için traktörü tercih etti. Çiftin arkadaşlarının da traktörleriyle düğün konvoyu oluşturduğu anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Afşar köyünde çiftçilik yapan Yusuf Koca ve Elifnur Eroğlu, düzenlenen düğün merasimiyle dünya evine girdi. Çift düğün öncesi, düğün arabası olarak traktörlerini kullanmaya karar verdi. Traktörü süsleyen çift, daha sonra köyde traktörle dolaştı.. Çiftin arkadaşları da konvoya traktörlerle katıldı. Gelin Elifnur Eroğlu'nun direksiyon başına geçmesi ise renkli görüntülere sahne oldu. Sosyal medyada paylaşılan traktörlü düğün konvoyu görüntüleri büyük ilgili gördü.

Farkındalık oluşturmak için böyle bir konvoy düzenlediklerini ifade eden Yusuf Koca, "Düğünümüz öncesinde traktörlerimizle konvoy düzenledik. Çiftçi arkadaşlarımızla farkındalık oluşturmak istedik. Çiftçiyiz ve mutluyuz. Traktör konvoyumuzla ilgili sosyal medyada yaptığımız paylaşımlar ise çok fazla ilgili gördü" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AKİF DOĞAN - Güncel
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