Gelin ile damat, bisiklet konvoyuyla nikah salonuna pedal çevirdi

MARDİN'in Derik ilçesinde Kübra Söylemez (32) ile Kerim Deniz (32) çifti, bisiklet kulübünden arkadaşlarıyla gelin arabası gibi süsledikleri bisikletleriyle konvoy yaparak, nikah salonuna kadar gitti.

Derik ilçesinde Kübra Söylemez ile Kerim Deniz çifti, üyesi oldukları Derik Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü'nden (DEBİDOSK) arkadaşlarıyla, nikahlarının yapılacağı salona gelin arabası gibi süsledikleri bisikletleriyle gitti. 25 bisikletle düzenlenen ve yaklaşık 4 kilometre süren konvoyu görenler ilgiyle izledi. Konvoy, Türkiye'nin 223'üncü tabiat parkı olan Gap Şelalesi'ndeki bahçelerde sona ererken, Derik Belediyesi Nikah Memuru Bülent Başakçı tarafından, şahitler huzurunda çiftin nikahları kıyıldı. Gelin ve damat, daha sonra davetlilerle birlikte halay çekti.