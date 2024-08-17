Gelin-Damat Figürlü Korkuluk Trabzon'da İlgi Odağı Oldu

Gören bir daha dönüp bakıyor

Kargalardan daha çok yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor

Trabzon'da bahçeye konuşlandırılan gelin damat figürlü korkuluk gülümsetti

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir bahçeye yerleştirilen gelin-damat figürlü korkuluk yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu.

Bilinen korkuluklardan farklı bir görüntüye sahip gelin damat figürlü korkuluk, bugünlerde sosyal medyada oldukça ilgi çekerken figürün tasarımcısı İnci Demirtaş, yaptığı çalışmanın bu kadar beğeni alacağını tahmin etmediğini söyledi.

Bahçesindeki gelin ve damadı görenlerin fotoğraf çektirdiklerini kaydeden Demirtaş, "Bahçemde kargalara ve domuzlara karşı bir korkuluk yapacaktım. İlginçlik olsun diye düşünmüştüm. Önce bir tanesini daha sonra yanına arkadaşını koydum. Aklıma ilginç şeyler gelince uygulamak istedim, ortaya böyle bir çalışma çıktı. Evde mevcut kıyafetleri kullandım. Görenlerden çok güzel tepkiler aldım, çok beğeni topladı. Böyle olacağını ben de tahmin etmiyordum, çok ilgi gördü. Her gün çok sayıda kişi gelip fotoğraf çektiriyor. Aslında bu korkuluklar 5-6 yıldır var ancak 'Üzerlerine ne giydireyim?' diye kafamda tasarlıyorum. Bir yıl arkadaş oluyorlar bir yıl tek oluyor. Bu yıl düğün yaptık gelecek yıl ise bir bebek koyacağız çocukları, bir yuvaları olsun" dedi.

Sadece espri, ilginç olsun

Amacının sadece espri ve ilginçlik olduğunu kaydeden Demirtaş, "Çocukluğumuzda bildiğimiz tahta çıtalarla yapılan korkuluklar vardı, onların dışında olsun diye düşündüm. Ne yapabilirim diye düşündüm, insan figürü hayal ettim, onu gerçeğe dönüştürmeye çalıştım. Bahçede çalıştığım zaman araçlarıyla geçenler sanki burada biri varmış gibi korna çalıp gidiyor. Sanki bahçede biri varmış gibi, bir anda karşılarına çıktıkları için. Bir anlık fikir sonucu böyle bir şey aklıma geldi uyguladım. Bahçelerde gördüğüm korkuluklardan esinlendim, daha farklı bir şey yapayım dedim ve ortaya böyle bir çalışma çıktı. Sadece espri, komiklik, ilginç olsun diye" diye konuştu.

Yoldan geçenlerden Hamdi Çiçek ise gelin-damat figürlü korkulukları ilk gördüğünde şaşırdığını ifade ederek "Buradan geçerken korkuluk dikkatimi çekti, çok hoşumuza gitti. Daha önce de görmüştüm ceketi siyahtı şimdi beyaz yaptılar. Gayet hoş renk kattılar. İlk kez burada gördüm çok da güzel olmuş. İlk gördüğümde şaşırdım. Köylerde korkuluklar yapılır ama bu biraz farklı olmuş" şeklinde konuştu.

(BK-TŞ-ÖS-Y)